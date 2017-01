L'Italian Coffee Petrarca vince la Coppa Italia superando l'Altamarca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca ha conquistato la Coppa Italia 2016-2017: questo il verdetto delle tre intense giornate di calcio a 5 della Final Eight disputate a Ponzano Veneto.

Dopo aver vinto la gara di semifinale di Coppa Italia superando il Luna Thiene per 5-2, i bianconeri hanno battuto l'Altamarca al termine di una gara ricca di emozioni.

Alla fine del primo tempo il Petrarca stava perdendo per 2-3, ma con grande energia la formazione patavina ha perfezionato una rimonta davvero significativa, tanto che al 9' del secondo tempo la squadra si trovava in vantaggio per 7-3.

La gara si è poi chiusa con il punteggio di 8-4.

Le reti del Petrarca sono state realizzate da Parise (3), Ortega (2), Felipe (2) e Sapia.

Il Petrarca ha schierato Sapia, Ortega, Parise, Felipe, Digao, Turiaco, Cleber, Reinaldi, Parisotto, Mazzucato, Gastaldello, Maiorino.