Italian Coffee Petrarca: il nuovo allenatore è Diego Giacon

Cambia la guida tecnica dell'Italian Coffee Petrarca: nella pausa tra Natale e fine anno la squadra bianconera ha visto la promozione del viceallenatore Diego Giacon, già tecnico della scorsa annata, ad allenatore capo.

Si interrompe quindi a metà stagione la conduzione di Ugo Franceschini, che dopo una decina d'anni era rientrato al Petrarca quest'estate, dopo aver allenato i bianconeri per circa dieci stagioni tra la metà degli anni '90 e la metà dello scorso decennio, tra Serie A e Serie B.

La squadra, che occupa al momento la seconda posizione in classifica in Serie C1, è approdata agli ottavi di finale di Veneto Cup e nel prossimo fine settimana affronterà la Final Eight di Coppa Italia.

La società rivolge all'amico Ugo Franceschini un saluto e un ringraziamento per quanto di buono ha saputo portare con grande passione alla causa del Petrarca, con l'auspicio di ritrovarsi presto sui campi di gioco.