Italian Coffee Petrarca: in arrivo un nuovo direttore sportivo per la stagione in Serie B?

L'Italian Coffee Petrarca comincia le manovre in vista della prossima stagione in Serie B.

LA PRIMA NOVITÀ. Il primo arrivo potrebbe riguardare non un giocatore ma un dirigente. Secondo indiscrezioni il siciliano Fabio Vella potrebbe essere il nuovo direttore sportivo.

IL CURRICULUM. Vella è stato quest'anno l'artefice del miracolo del Maritime Augusta, formazione che ha vinto sia il campionato di Serie B sia la Coppa Italia di Serie B. In precedenza ha lavorato anche per l'altra squadra di Augusta e per la Luparense.