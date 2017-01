Italian Coffee Petrarca è record: contro Meggel raggiunge la gara numero ottocento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca si appresta a tagliare un traguardo invidiabile, quello delle ottocento gare ufficiali in campionato, tra Serie A, A2, B e C1.

Venerdì 3 febbraio infatti, in occasione della gara casalinga contro la Meggel, i bianconeri centreranno il risultato unico tra le società di calcio a 5 della regione Veneto.

Nella lunghissima militanza della società bianconera il bilancio è di 799 gare disputate, di cui 400 in casa e 399 in trasferta, con 369 vittorie, 157 pareggi e 273 sconfitte.

L'Italian Coffee Petrarca attualmente occupa la prima posizione nel campionato di Serie C1, ha vinto la Coppa Italia fase regionale, sta disputando gli ottavi di finale di Coppa Italia fase nazionale (mercoledì 8 febbraio la gara di ritorno con il Cagliari) e ha raggiunto gli ottavi di finale di Veneto Cup.