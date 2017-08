Italian Coffee Petrarca, si aggiunge alla rosa anche il giovane pivot Niccolò Marchese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un altro nuovo arrivo in casa dell'Italian Coffee Petrarca: dal Fenice Venezia Mestre arriva Niccolò Marchese.

IL GIOCATORE. Classe 1998, nelle ultime due stagioni ha realizzato più di cento reti e settanta assist tra Prima Squadra in Serie B, Under 21 Nazionali e Juniores Regionale Elite nella formazione veneziana. In precedenza aveva giocato proprio con il Petrarca in Serie C1, con un bottino di quindici reti in Serie C1 nella sua prima annata nel calcio a 5. Prima, infatti, aveva giocato nei settori giovanili di Noventa, Abano e Mestrino.