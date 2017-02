Italian Coffee Petrarca super: 7-1 alla Meggel ed è primo in classifica a +4 sulla seconda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca ha superato largamente la Meggel alla palestra Gozzano per 7-1.

Dopo lo svantaggio iniziale, sono arrivate le reti di Gastaldello (2), Ortega (2), Cleber, Heverton e Mazzucato.

Con questa vittoria il Petrarca conserva la prima posizione, ora con quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica (l'Altamarca) a sette gare dalla conclusione del campionato.

I bianconeri hanno già affrontato tutte le formazioni della parte più alta della classifica e hanno un calendario teoricamente abbordabile.

Con la vittoria con la Meggel l'imbattibilità arriva a 38 gare e dura da 378 giorni.

Da gennaio invece le vittorie sono state otto in otto gare.

Il Petrarca ha schierato Sapia, Ortega, Parise, Felipe, Digao, Turiaco, Cleber, Heverton, Tosato, Mazzucato, Gastaldello, Maiorino.

La gara con la Meggel è stata la numero ottocento in campionato per la formazione patavina: il dato parla di 401 gare in casa, 399 in trasferta, 370 vittorie, 157 pareggi e 273 sconfitte.

Venerdì 10 febbraio i bianconeri giocheranno a Dolo contro il Perarolo Vigontina, ma prima li aspetta, mercoledì 8, la gara di Coppa Italia con il Cagliari.