Italian Coffee Petrarca: arriva il portiere Ruzza dal Vicenza

L'Italian Coffee Petrarca ha preso un altro portiere. Arriva, infatti, dal Vicenza di Serie B Ermanno Ruzza. Ruzza, classe 1993, padovano, nonostante la giovane età è ormai un veterano del calcio a 5. Ha iniziato proprio con il Petrarca Calcio a Cinque in Serie B, per poi passare al Montecchio (vittoria della C1 e Serie B), al Menegatti Thiene (vittoria della B e poi A2) e al Vicenza (in B). Ha già giocato con l'altro portiere bianconero, Andrea Bastini, presentato dalla società bianconera solamente qualche giorno fa.