Italian Coffee Petrarca: 800 bambini nella Scuola calcio e visita allo sponsor Seven

Il progetto della Scuola Calcio Petrarca prosegue: sono più di 800 i bambini iscritti attivi in venticinque sedi di attività. E come insegnanti ci sono, tra gli altri, alcuni dei protagonisti della cavalcata della Prima Squadra dell'Italian Coffee Petrarca.

In questi giorni c'è stata una visita particolare: allo sponsor tecnico Seven, dinamica azienda del settore della molitoria con interessi in Brasile e nel settore del caffè. Il video-resoconto della giornata, trascorsa nelle due sedi operative dell'azienda, tra Camposampiero e Vigodarzere, è disponibile sulle pagine di Padova Sport e del Sito del Petrarca Calcio a Cinque: