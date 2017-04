Italian Coffee Petrarca: il presidente Morlino alla Steel Service per confermare lo sponsor

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Al termine di una stagione unica per l'Italian Coffee Petrarca, con la vittoria della Coppa Italia Regionale, del Campionato e della Coppa Italia Nazionale organizzata in casa, nell'attesa della Veneto Cup in programma il 6 e 7 maggio a Nove di Bassano, proseguono gli allenamenti della squadra mentre la società si sta muovendo.

Le conferme più importanti arrivano dagli sponsor: il presidente del Petrarca Paolo Morlino ha fatto visita alla Steel Service, portando con sè la Coppa Italia Nazionale, dove ha incontrato gli amministratori dell'azienda Ivano Minante e Giovanni Fontolan.