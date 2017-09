Italian Coffee Petrarca, lo staff tecnico accoglie Sandro Tarantino e Odilei De Moura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Due novità in casa Italian Coffee, con l'organico tecnico che cresce, accogliendo altri due membri.

TARANTINO. Da questa settimana si aggiunge allo staff dell'Italian Coffee Petrarca Sandro Tarantino, classe 1985, che lo scorso anno ha guidato il Sant'Isidoro, formazione siciliana di Serie B. In precedenza aveva allenato Wisser Club Palermo e Mabbonath conquistando diversi titoli nella categoria Juniores.

DYLAN. L'altra grande novità proviene invece dal Brasile: dopo i giocatori che hanno portato la squadra a conquistare quattro trofei nella scorsa stagione, ecco il team manager Odilei De Moura, 38 anni, per tutti Dylan, che si aggrega al team. Ex giocatore di calcio a cinque con esperienze in Serie B, C1 e C2 tra Mantova, Verona e Trento, collaborerà con lo staff dirigenziale dell'Italian Coffee Petrarca.

--> video di presentazione di Odilei De Moura