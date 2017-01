Italian Coffee Petrarca, visita con la Coppa Italia alla Steel Service

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Giorni intensi per l'Italian Coffee Petrarca: oltre alle sfide di campionato e Coppa Italia, c'è lo spazio per una serie di scatti fotografici d'eccezione, con gli imprenditori che sostengono il Petrarca Calcio a cinque e con la nuova entrata nella bacheca dei bianconeri, ovvero la Coppa Italia conquistata a Ponzano Veneto l'8 gennaio.

Il team ha incontrato i soci di Steel Service Srl, Ivano Minante e Giovanni Fontolan, con il presidente del Petrarca Calcio a cinque, Paolo Morlino.

Venerdì 27 gennaio l'Italian Coffee Petrarca tornerà in campo a Thiene, in campionato, per la 18esima giornata.