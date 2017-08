L’Italian Coffee Petrarca sarà organizzatore e ospite della prossima Supercoppa del Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La Supercoppa del Veneto verrà organizzata dall’Italian Coffee Petrarca. Lo ha deciso il Comitato Regionale Veneto, che ne ha dato notizia giovedì 3 agosto.

LE PARTECIPANTI. Le gare, in programma il 16 e 17 settembre, saranno disputate alla palestra Gozzano di Padova, in zona Guizza. Vi prenderanno parte le seguenti società: Italian Coffee Petrarca - vincitrice del Campionato Regionale di Serie C1 2016/2017, vincitrice della Coppa Italia Fase Regionale 2016/2017, vincitrice della Coppa Italia Fase Nazionale 2016/2017; Sporting Altamarca - finalista della Coppa Italia Fase Regionale 2016/2017; Annia Serenissima - finalista della Coppa Veneto di Serie C2 2016/2017; Atletico Nervesa - vincitrice della Coppa Veneto di Serie D 2016/2017.

PROGRAMMA GARE. SEMIFINALI - sabato 16 settembre: ore 19 semifinale 1, ore 21 semifinale 2. FINALE - domenica 17 settembre: ore 19 vincitrice semifinale 1 – vincitrice semifinale 2. Non saranno previste limitazioni alla partecipazione al gioco (Under 21, Formati in Italia, etc.). Le gare avranno la durata di due tempi di trenta minuti non effettivi. In caso di parità si svolgeranno due tempi supplementari di cinque minuti. Al perdurare della parità verranno eseguiti i calci di rigore.