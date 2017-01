L'Italian Coffee Petrarca arriva a Thiene per lo scontro al vertice della 18esima giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Venerdì 27 gennaio l'Italian Coffee Petrarca torna in campo per il campionato di Serie C1, 18esima giornata.

I bianconeri saranno in scena a Thiene, opposti al Luna Thiene, terza forza del torneo con 39 punti (il Petrarca è al primo posto con 43 punti, mentre l'Altamarca segue con 42 punti).

Il Petrarca si presenterà al completo, con l'eccezione di Franceschini, ancora infortunato. Rientrerà Gastaldello, squalificato nella gara di Coppa Italia di martedì 24 gennaio vinta a Cagliari.

Nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio il calciatore Digao, mattatore della sfida di Coppa Italia a Cagliari con una rete e un assist, ha partecipato alla trasmissione Padova Sport in onda su Telecittà insieme alla pallanuotista canadese del Lantech Plebiscito Christine Robinson.