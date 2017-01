Italian Coffee Petrarca travolgente vittoria anche a Thiene

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca ha superato per 4-0 il Luna Thiene, terza forza del campionato, in trasferta. Le reti del Petrarca sono state realizzate da Parise, Ortega, Cleber e Mazzucato.

La gara non è mai stata in discussione: il Petrarca ha chiuso in vantaggio per 2-0 il primo tempo, ha segnato la rete del 3-0 all'inizio della ripresa e poi ha controllato il match.

Con questo risultato il Petrarca mantiene la prima posizione in classifica, con un punto di vantaggio sull'Altamarca e da questa sera con sette punti di vantaggio sul Luna Thiene. Sono scesi in campo Sapia, Ortega, Parise, Felipe, Digao, Turiaco, Cleber, Heverton, Tosato, Mazzucato, Gastaldello, Maiorino.

Il mese di gennaio del Petrarca è stato davvero travolgente: sette vittorie in sette gare tra campionato, coppa italia regionale e coppa italia nazionale, con trentuno reti all'attivo e unici al passivo.

I bianconeri hanno superato per due volte l'Altamarca che occupa il secondo posto (8-4 e 3-1), per 2 volte il Luna Thiene che occupa la terza posizione (5-2 e 4-0), per 2 volte lo Sporting Castello che occupava la quarta posizione prima di affrontare i bianconeri (6-2 e 3-1) e il Cagliari nella Coppa Italia Nazionale (2-1 in trasferta). Venerdì prossimo, 3 febbraio, il Petrarca ospiterà la Meggel in casa.