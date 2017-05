Italian Coffee Petrarca, il netto trionfo in Veneto Cup chiude una stagione straordinaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca vince anche la Veneto Cup e corona la sua stagione trionfale, che vede la squadra vittoriosa in Coppa Italia Regionale a gennaio, in Campionato a marzo, in Coppa Italia Nazionale ad aprile e in Veneto Cup a maggio.

I RISULTATI. I bianconeri hanno superato in finale il Vertigo Padova con un netto 7-2 grazie alle reti di Cleber (2), Digao, Gastaldello, Maiorino, Ortega, Turiaco.

LA PARTITA. L'esito della gara non è mai stato in discussione: il Petrarca è andato in vantaggio dopo 15 secondi con Ortega e da lì ha sempre controllato il match. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 4-1, poi il punteggio si è allargato. Con questa vittoria il Petrarca ha conquistato il Grande Slam, impresa mai riuscita in precedenza a nessuna squadra.

L'IMBATTIBILITÀ. La striscia di imbattibilità prosegue: da ben 54 gare il Petrarca non perde (dal 29 gennaio 2016). Dopo la stagione perfetta 2016-2017 il team ora si mette al lavoro per preparare la stagione di Serie B dell'anno prossimo: l'obiettivo dichiarato della società è quello di conquistare l'accesso in Serie A2 al termine della prossima annata.