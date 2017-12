L'Italian Coffee Petrarca annienta il Vicenza per 14-2 davanti al foltissimo pubblico di casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca è lanciatissimo verso la Serie A2. I bianconeri del Mister Giampaolo hanno superato il Vicenza per 14-2 nella gara della nona giornata di campionato.

VITTORIA SCHIACCIANTE E GRANDE SOSTEGNO DAL PUBBLICO.

In virtù dei risultati provenienti dagli altri campi, il Petrarca ora occupa la prima posizione in classifica con 9 punti di vantaggio. Le reti bianconere portano la firma di Cleber (4), Maina (4), Gastaldello (2), Digao, Foglia, Turiaco, a cui si aggiunge un'autorete. Vero spettacolo per il folto pubblico che segue le vicende dell'Italian Coffee Petrarca: anche sabato 2 dicembre infatti ben quattrocento persone hanno affollato la palestra Gozzano per seguire da vicino i giocatori bianconeri.