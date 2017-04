L'Italian Coffee Petrarca sconfitto dal Villorba nell'amichevole assaggio di Serie B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca ha perso per 5-3 la gara amichevole di sabato 22 aprile tenutasi a Villorba contro l'omonima formazione trevigiana, seconda in Serie B e che parteciperà ai Play-Off per la promozione in Serie A2.

Le reti dell'Italian Coffee Petrarca sono state realizzate da Mazzucato, Maiorino e Cleber.

Per il Petrarca, in preparazione alla Final Four di Veneto Cup del 6-7 maggio, i prossimi appuntamenti amichevoli sono i seguenti: mercoledì 26 aprile a Cadoneghe con il Vigoreal (Serie C2), sabato 29 aprile a Nove con il Cosmos Nove (Serie C2), mercoledì 3 maggio a Valdagno con il Valdagno (Serie C2).