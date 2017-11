Italian Coffee Petrarca, con il Villorba si ferma al pareggio ma mantiene il primo posto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca non è riuscito ad imporsi nella gara della settima giornata di Serie B. Davanti a quattrocento persone i bianconeri - in tenuta rossa - hanno pareggiato con il Villorba per 5-5. Le reti del Petrarca sono state realizzate da Foglia (4) e Maina.

PRIMA POSIZIONE.

Nonostante il mezzo passo falso casalingo, l’Italian Coffee Petrarca conserva il primo posto in classifica ed è l’unica squadra di Serie B ad avere un vantaggio di quattro punti sulla seconda tra gli otto gironi (nel Girone D il Tenax Castelfidardo ha quattro punti di vantaggio sulla seconda, che ha però una gara in meno).

LA CLASSIFICA.

Italian Coffee Petrarca p.19; Città di Mestre e Mantova p.15; Canottieri Belluno e Maccan Prata p.12; Cornedo p.10; Fenice Venezia Mestre p.9; Villorba p.8; Miti Vicinalis e Vicenza p.7; Città di Thiene p.5; Olympia Rovereto p.2.