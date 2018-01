L'Italian Coffee Petrarca è strepitoso a Thiene: stravince in Campionato e in Coppa Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca conquista la seconda vittoria in una settimana sul campo del Thiene. Dopo la gara di Campionato batte per 11-2 la formazione vicentina in Coppa Italia.

6-4 IN CAMPIONATO.

Sabato 6 gennaio i bianconeri avevano superato il Thiene nella gara di Serie B, valevole per la prima giornata di Campionato, disputata a Zanè. La vittoria per 6-4 (marcatori: Maina 4, Foglia e Terenzi) ha regalato al Petrarca la conferma del primo posto in classifica, ora con undici punti di vantaggio sul Mestre e dodici su Mantova e Vicinalis.

11-2 IN COPPA ITALIA.

Sette giorni dopo è arrivata la seconda affermazione, questa volta in Coppa Italia: il Petrarca ha superato i vicentini sul campo di Thiene per 11-2, con reti di Maina 3, Arnaldo 2, Cleber 2, Basso, Gastaldello, Marchese e Turiaco. Ora l'Italian Coffee è atteso alla gara degli ottavi di finale di Coppa, che avrà luogo il 10 febbraio e che potrebbe regalare l'accesso alla Final Eight.