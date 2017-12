Judo, i risultati delle squadre padovane Ardor Judo e Judo Ryu Dojo ai Nazionali CSEN

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si sono svolti a Foligno il 2 e 3 dicembre i Campionati Nazioanli di Judo CSEN con la presenza di oltre mille atleti. A rappresentare il Veneto sono state le due squadre Ardor Judo e Judo Ryu Dojo. Per Ardor Judo è stata la prima uscita in campo nazioanle, mentre Judo Ryu Dojo già negli anni passati aveva partecipato con ottimi risultati, laureando diversi campioni nazionali.

I PIAZZAMENTI.

Anche quest'anno Judo Ryu Dojo, sapientemente allenata dal maestro 4° Dan Renato Chiozza, ha visto salire sul gradino più alto del podio Adam Budas, mentre a Riccardo Mason è andato un ottimo terzo posto come per la rivelazione Francesco Dosi. Ardor Judo non è stata da meno, e pur presentandosi con soli due atleti ha confermato la qualità della scuola, piazzando Martina Balbo, alla sua prima esperienza in campo nazioanle, sul gradino più alto del podio come campionessa nazionale categoria Ragazze, mentre il Senior Stefanita Bucur ha dovuto accontentarsi del terzo posto. E questo e solo l'inizio per queste due splendide formazioni.