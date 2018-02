Ottocento per un sogno: parte da Piombino Dese la rincorsa al titolo veneto di karate

Un tatami per 800: il campionato regionale veneto FIK (federazione italiana karate) riparte domenica 4 febbraio da Piombino Dese (Padova), con la prima delle tre tappe a punti che daranno alle numerose società del Veneto la possibilità di aggiudicarsi l'ambito titolo regionale di karate.

RAPPRESENTATIVA VENETA

Dopo nove anni dalla prima edizione, la manifestazione ha raggiunto numeri da capogiro: si contano già 800 iscritti nelle varie categorie di Kata e Kumite. Come sempre i più numerosi saranno i giovanissimi, riuniti in un momento non solo di sport ma anche di aggregazione sociale con famiglie e amici, per poi continuare con tutti gli altri fino ai veterani. Le prossime tappe si svolgeranno a Sedico (Belluno) il 4 marzo e la tappa finale a Maser (Treviso) domenica 8 aprile. La gara di Piombino Dese formerà la rappresentativa veneta per il Trofeo delle regioni in programma a Velletri, il prossimo 17 e 18 febbraio e consentirà anche l'accesso ai Campionati Italiani FIK, che si svolgeranno a Montecatini Terme (Pistoia) il 20 e 21 aprile. L'ingresso alla manifestazione, con inizio alle 8.30, è libero.