Keep Clean & Ride: mercoledì tappa a Padova con Fracesco Moser

La manifestazione arriva alla terza edizione e per l’occasione si è trasformata: nata come “Keep Clean and Run” è diventata appunto Keep Clean and Ride perché si è passati dalla corsa alla bicicletta. Si tratta di un viaggio attraverso l’Italia del “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta e personal trainer Roberto Menicucci e da diversi testimonial a ogni tappa, che vuole mandare un preciso messaggio di contrasto al littering (l’abbandono dei rifiuti), che uccide i nostri mari e per questo va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra. Evitare di abbandonare i propri rifiuti e chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando l’ambiente sono semplici gesti alla portata di tutti che possono essere efficaci per combattere il fenomeno.

Da Bari

Keep Clean and Ride è partito da Bari giovedì 12 aprile e sta risalendo a tappe la penisola. Il 18 aprile la carovana muoverà da Comacchio per arrivare nel pomeriggio a Padova, dopo aver fatto tappa alle 13.45 a Rovigo e alle 15 a Monselice, lungo l’argine di fronte al campo della Fiera, per due momenti di pulizia del territorio. Alle 16.45 è prevista la pulizia di piazza delle Erbe. Nel gruppo che arriverà a Padova accanto a Cavallo ci sarà un testimonial speciale che coinvolgerà sicuramente tanti appassionati della due ruote in questa operazione di pulizia, il campione di ciclismo Francesco Moser.

Alle 17.45 nella sala del Consiglio Comunale è previsto invece un incontro aperto al pubblico e alla stampa con Roberto Cavallo e Roberto Menicucci, la sottosegretaria all’Ambiente Barbara Degani e l’assessora all’Ambiente Chiara Gallani. Un’occasione per parlare di pulizia urbana e di come combattere l’abbandono dei rifiuti. All’appuntamento saranno presenti anche associazioni ambientaliste di Padova.

Info -point in piazza

Nell’ambito dell’iniziativa AcegasApsAmga sarà presente in piazza delle Erbe con un proprio info-point per coinvolgere i cittadini sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. Il pomeriggio sarà, in particolare, dedicato alla sensibilizzazione contro l’abbandono a terra dei mozziconi di sigaretta. Su questo tema, multiutility e amministrazione comunale metteranno in campo una specifica campagna informativa che vedrà la distribuzione gratuita, presso lo stand AcegasApsAmga, di posacenere tascabili unitamente a una piccola brochure pieghevole, in cui saranno contenute importanti informazioni sul fenomeno dell’abbandono delle cicche a terra e alcune raccomandazioni per il mantenimento del decoro urbano.

Lo spirito dell'iniziativa sarà di coinvolgere il cittadino, trasmettendo l'idea che una città più pulita dipenda soprattutto dai comportamenti quotidiani di ciascuno.

Oltre a ciò, in città sono stati potenziati i contenitori stradali per la raccolta delle cicche. Si tratta di “Ciccami”, portacenere tubolari installati nel centro storico, in particolare presso punti di ristoro e di aggregazione.

Verso Chioggia

La carovana di KCR ripartirà la mattina di giovedì 19 aprile alla volta di Chioggia. Alle 8.30 è previsto l’ultimo evento legato al comune di Padova, con un’azione di pulizia all’istituto comprensivo Ricci Cubastro di via Tassoni.