Kioene Padova, in banda arriva Lazar Cirovic: attaccante serbo in arrivo dal Panathinaikos

Serbo, classe 1992, per 200 cm di altezza. È Lazar Cirovic il nuovo innesto della Kioene Padova. Dopo l'arrivo del centrale vicentino Alberto Polo, la società patavina, in forza al campionato di Superlega, ufficializza l'accordo biennale con lo schiacciatore, in arrivo dal Panathinaikos, che si dice onorato di giocare all'ombra del Santo: "Una città di grande tradizione pallavolistica come quella in cui sono cresciuto".

CARRIERA. La sua carriera da atleta inizia nel 2007 nella squadra serba del Radnicki Kragujevac. Nel 2014/15 passa al Budvanska Rivijera in Montenegro per accasarsi la stagione successiva nel campionato turco all’Ayfon belediye yuntas.

BUON CAMPIONATO. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? "Spero di ambientarmi da subito. Per me è un vero onore poter giocare a Padova, anche perché l’Italia è la miglior Nazione in cui giocare a pallavolo. Mi aspetto di disputare un buon campionato con la maglia della Kioene e di sfruttare questa occasione per crescere come atleta e come uomo".



GRAN LAVORATORE. Come ti descrivi? "Sono uno a cui piace lavorare duro, concentrandomi al massimo sugli obiettivi da raggiungere. Cerco sempre di fare del mio meglio ma rimanendo con i piedi per terra. Si sa che in una stagione possono esserci momenti di alti e bassi, ma quello che conta è guardare al traguardo finale".



ITALIA. Sei mai stato in Italia?"Certo, ho già visitato il vostro Paese sia nelle vesti di turista che di atleta. È una terra bellissima, ricca di tradizioni e storia, per cui non vedo l’ora di arrivare. Anche perché confesso che fate un ottimo tiramisù… il mio dessert preferito". A che età hai iniziato a giocare e c’è un pallavolista in particolare a cui t’ispiri? "Ho cominciato all’età di 12 anni con le giovanili della mia città, che ha la caratteristica di avere una lunga tradizione pallavolistica proprio come Padova: già in questo trovo una speciale affinità. Detto questo, fin da piccolo ho ammirato molti giocatori ma non ho un vero e proprio “idolo”.