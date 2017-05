Kioene Padova al centro arriva il 22enne bassanese Alberto Polo, contratto biennale

In vista del prossimo campionato di Superlega, la società bianconera ha sottoscritto un contratto biennale con Alberto Polo, centrale che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Exprivia Molfetta. Il giocatore arriva a titolo definitivo da Trento che ad oggi ne deteneva il cartellino.

TORNO NELLA MIA TERRA. "Mi aspetto di vivere tante emozioni a Padova – dice Polo – perché si tratta di un ritorno nella mia terra dopo alcune esperienze in giro per l’Italia. Già in passato ho conosciuto diversi giocatori bianconeri, basti pensare a Balaso e Milan con cui abbiamo vinto una medaglia di bronzo ai mondiali Under 23 nel 2015. Inoltre ho iniziato la mia carriera a Bassano insieme a Volpato e sono contento di poter ritrovare un giocatore d’esperienza come lui. Credo di aver disputato un buon campionato a Molfetta, dato che a tutti gli effetti è stata la mia prima stagione da titolare in Superlega. Ci sono tutte le premesse per divertirsi e per confermare la voglia d’emergere di un gruppo che sicuramente vorrà dimostrare il suo valore in campo".



CHI È. Nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 7 settembre del 1995, Alberto Polo inizia la sua carriera nelle giovanili del Bassano Volley nel 2008. Nel 2012 passa a Trento, con cui disputa il campionato di serie B1 iniziando a vestire la maglia della Nazionale Italiana Under 18 e Under 19. Nel 2014/15 gioca con continuità in serie A2 indossando la maglia del Volley Potentino di Potenza Picena. Nell’agosto del 2015 conquista la medaglia di bronzo insieme alla Nazionale Under 23 al campionato del mondo di categoria, giocando insieme ai bianconeri Fabio Balaso e Sebastiano Milan. Ai mondiali Under 21 disputati in Messico nel 2015, chiude il torneo come miglior realizzatore a muro (26 in otto gare). A Ravenna nel 2015/16, nell’ultima stagione ha giocato a Molfetta realizzando 211 punti in 30 gare (26 ace e 64 muri).

LA SCHEDA DI ALBERTO POLO

Nato a: Basano del Grappa (VI)

Il: 07/09/1995

Ruolo: Centrale

Altezza: 204 cm

CARRIERA

2017/18: Kioene Padova

2016/17: Exprivia Molfetta (Superlega)

2015/16: CMC Romagna (Superlega)

2014/15: B-Chem Potenza Picenza (A2)

2013/14: Diatec Trentino (A1) dal 19/12/2013

2012/13: Diatec Trentino (B1)

2008/12: Bassano Volley (Settore giovanile)