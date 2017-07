Kioene Padova, numeri di maglia e curiosità sul nuovo roster per la stagione 2017-18

Assegnati i numeri di maglia della Kioene Padova 2017/18. Concluso il volley mercato che proprio nell’ultimo giorno ha visto il completamento del roster con il ritorno in bianconero di Stefano Gozzo, la formazione patavina ufficializza i numeri che saranno abbinati alle maglie da gioco della prima squadra:

1 Alberto Polo

2 Nicolò Bassanello (3 se schierato come schiacciatore)

4 Gabriele Nelli

5 Milan Peslac

6 Stefano Gozzo

7 Fabio Balaso

8 Lazar Cirovic

9 Matteo Sperandio

10 Marco Volpato

12 Petar Premovic

13 Dragan Travica

15 Lucas Yoder

18 Luigi Randazzo



CURIOSITÀ. La rosa della Kioene Padova è variata per 10/13 con i soli Fabio Balaso, Nicolò Bassanello e Marco Volpato confermati rispetto alla stagione 2016/17. Confrontando l’altezza media del roster attuale con quello dell’ultimo campionato, si è passati da 194,7 a 196,6 centimetri, con uno scarto in avanti di 2 centimetri sull’altezza media della squadra. Se ai blocchi di partenza del 2016/17 la squadra si presentava con un’età media di 22 anni, ora l’età media è di 23. Il più “vecchio” del gruppo è il palleggiatore Dragan Travica (il 28 agosto compirà 31 anni), mentre il più “piccolo” è il suo vice Milan Peslac (19 anni compiuti lo scorso 14 marzo).

NAZIONALITÀ. Tre sono gli atleti padovani di nascita, 6 invece i veneti. Ad esclusione di Dragan Travica e Milan Peslac (nati rispettivamente in Croazia e in Serbia ma italiani da sempre) sono solo 3 gli stranieri in squadra: Lazar Cirovic (Serbia), Petar Premovic (Serbia) e Lucas Yoder (Stati Uniti d’America).