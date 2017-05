Kioene Padova, Bassanello rinnova: con Balaso completato il reparto "liberi"

Il libero padovano affiancherà così il compagno di reparto Fabio Balaso nel prossimo campionato di Superlega. Classe 1996, Bassanello è cresciuto nelle giovanili della Kioene Padova disputando il campionato di serie B2 nel 2014/15 ed entrando in prima squadra dalla stagione 2015/16. Conferma che arriva dopo gli ingaggi dello schiacciatore serbo Lazar Cirovic e del centrale bassanese Alberto Polo.

OBIETTIVI. "Sono felice di proseguire quest’avventura con la squadra della mia città – dice Nicolò – e il mio obiettivo rimane quello di migliorare ulteriormente. Ho la fortuna di condividere questo ruolo con il mio amico Fabio, un giocatore giovane ma di grandissimo talento nonché un esempio per tutti noi".

PRIMA SQUADRA. Come descrivi la tua seconda stagione in prima squadra?"Purtroppo non sono arrivati i risultati sperati a livello di risultati, ma è stata comunque una stagione importante per il gruppo, perché ci siamo uniti ancora di più a livello di spogliatoio. Questo sarà un punto di forza ulteriore per il prossimo campionato. Rispetto alla mia prima esperienza, sono stato utilizzato maggiormente dal coach e spero che il mio contributo possa essere d’aiuto alla Kioene sia in allenamento che in partita".

SUPERLEGA. Come vedi il prossimo campionato di Superlega?"La stagione 2016/17 ha dimostrato che non esistono squadre materasso e il livello di gioco è cresciuto ulteriormente. Ovviamente il mercato è appena iniziato, per cui le nuove squadre devono ancora formarsi. L’Italia però è tornata a ricoprire un ruolo da protagonista a livello internazionale ed è un bel segnale per il movimento. Bisognerà inoltre vedere come si muoverà la formazione neopromossa ma sono certo che sarà una Superlega in linea con quella della passata stagione, ossia di altissimo livello".