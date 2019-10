Kioene Padova: esordio casalingo vincente con un 3-0 alla Tonno Callipo Vibo Valentia

Al suo esordio alla Kioene Arena Padova mette in cassaforte i primi tre punti della stagione superando per 3-0 Vibo Valentia. Nonostante un grande equilibrio tra le due squadre, sono stati gli errori a fare la differenza. Troppi quelli dei calabresi, sia al servizio che in attacco. I bianconeri hanno sfruttato l’ottima giornata di Danani (eletto MVP del match oltre ad aver ricevuto il premio come miglior ricevitore del 2018/19), così come ha sfruttato i colpi decisivi di Barnes, Hernandez e Polo. La Tonno Callipo ha brillato Chinenyeze al centro, mentre Aboubacar è andato a corrente alternata.

La cronaca della partita

Buon avvio dei padroni di casa, che con Hernandez e Randazzo spingono forte fino al 12-8 con il time out chiamato da coach Cichello. Col passare dei minuti cresce bene Aboubacar ed è il suo ace a ribaltare la situazione sul 14-15. Proprio sul finale di set, l’attacco vincente di Barnes e il primo tempo errato di Mengozzi regalano il 26-24 a Padova. Nel secondo parziale la Kioene accelera subito con Polo (4-1), ma un ottimo Carle e il doppio muro di Mengozzi su Hernandez ribaltano la situazione (15-17). E’ una lotta punto a punto che si conclude 25-23 dopo il colpo out di Carle e il muro vincente di Polo su Aboubacar. Il terzo set è ancora molto equilibrato e nel corso dello stesso Hirsch s’infortuna alla caviglia destra a ricaduta da muro: fortunatamente niente di grave per lui. Dopo un continuo rimpallo di vantaggi il finale è tutto bianconero: un errore al servizio e il colpo vincente di Hernandez chiudono set e match (25-23). La gara domenica sarà trasmessa in replica lunedì 28 ottobre alle ore 21 su Tv7 News (canale 87 del digitale terrestre). Replica sempre su Tv7 News giovedì 31 ottobre alle ore 21.40. Nel corso della settimana, repliche del match anche su Tv7 Sport (canale 212 del digitale terrestre) martedì alle ore 08.00 e 16.00, mercoledì alle ore 11.30, giovedì alle ore 22, venerdì alle ore 20 e sabato alle ore 18.

Domenica la sosta

Domenica prossima la Kioene Padova osserverà un turno di riposo, per tornare in campo il 10 novembre in occasione della trasferta a Sora. Alle ore 19.00 di giovedì 31 ottobre la Kioene Padova disputerà un’amichevole con la Calzedonia Verona in occasione della festa dei 50 anni della Società Aesse Solesino. La sfida a ingresso libero si giocherà al palasport di Solesino.