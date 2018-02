Kioene Padova, pesante sconfitta 3-1 a Milano: playoff sempre più lontani

La Kioene torna a casa a mani vuote dalla trasferta di Milano e lo fa con l’amaro in bocca. Nonostante le percentuali di Padova siano state migliori sia in ricezione che in attacco, a fare la differenza è stato il servizio, con Milano capace di realizzare ben 15 ace. Nonostante l’ingresso in campo di un ispiratissimo Premovic che ha ridato grinta e fiducia alla Kioene, i padroni di casa sono stati cinici e capaci di grandi rimonte, soprattutto nel secondo set. Per i bianconeri ora i play off sono un traguardo sempre più difficile da raggiungere, quasi utopico. Matematica permettendo.

La partita

Subito avanti la Revivre Milano che picchia al servizio con Klinkenberg (3-1). I padroni di casa aumentano il vantaggio col muro di Piano che costringe coach Baldovin al time out sul punteggio di 9-4. Se i bianconeri faticano al servizio, stessa cosa non avviene per la Revivre che allunga alla battuta con Sbertoli (12-6). Sul finale i patavini provano ad accorciare con Randazzo, ma Klinkenberg e Cebulj fanno la differenza (25-18). Nel secondo set parte benissimo la Kioene che sfrutta diversi errori avversari per andare sul 4-7. Randazzo ma soprattutto Volpato sono gli uomini in più ed è il centrale della Kioene a trovare il 5-12 con la Revivre poco lucida sotto rete. Ad un tratto Cebulj trova ben 4 ace consecutivi sul 16-20. Milano si gasa, Padova sente il fiato sul collo e Klinkenberg ribalta la situazione chiudendo in modo rocambolesco con l’ace del 26-24.

Il terzo set

Nel terzo set il neo entrato Premovic trova l’ace del 4-8 e in pochi minuti la Kioene vola sul 7-13 con coach Giani a chiamare time out. Al ritorno in campo, Cebulj fa nuovamente il miracolo ribaltando la situazione sul 24-23. Sul finale questa volta è Premovic a fare la differenza, chiudendo ai vantaggi 24-26. Quarto e ultimo parziale molto combattuto fino all’8-8 di Cirovic. L’ace dell’11-9 di Klinkenberg permette ai padroni di casa di prendere nuovamente le distanze. Quando tutto sembra compromesso è ancora Premovic a prendere per mano Padova (16-18). Il finale è palpitante e Cebulj (eletto MVP con merito) è il trascinatore che consente alla Revivre di chiudere il match 26-28.