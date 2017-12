Torna la Krupps cup: Italian coffee in campo con Milano e Reggio Emilia alla Gozzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Torna il grande calcio a 5 a Padova: per una sera si tornerà a respirare aria di Serie A alla Palestra Gozzano. Dopo 15 anni l'Italian Coffee Petrarca si appresta a tornare nel futsal che conta (la formazione del tecnico Giampaolo è prima in classifica in Serie B con 9 punti di vantaggio) e per cominciare a frequentare gli ambienti della massima serie ecco un assaggio.

TUTTI I DETTAGLI DELL’EVENTO

Questa sera andrà in scena la 3^ Edizione della Krupps Cup. In campo ci saranno oltre ai campioni dell'Italian Coffee anche il Milano e il Kaos Reggio Emilia, entrambe formazioni di Serie A.

Il Milano allenato da Daniele Sau occupa l'ultima posizione, mentre il Kaos guidato dal tecnico spagnolo Janlu è al 5^ posto, dopo avere perso la Semifinale dei Play Off Scudetto lo scorso anno.

Grande attesa quindi: fischio d'inizio alle ore 19.30 con Italian Coffee-Milano, poi a seguire le altre 2 gare.

L'ingresso è gratuito. Nella foto il tecnico romano Luca Giampaolo, da quest'anno alla guida dell'Italian Coffee Petrarca.