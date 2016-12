La Krupps Cup agli sloveni dell'Ivancna Gorica superando in finale, ai rigori, l'Italian Coffee Petrarca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Gli sloveni dell'Ivancna Gorica hanno conquistato la Krupps Cup 2016, dopo che l'edizione 2015 del Trofeo era finito nelle mani del Sevnica. Gli sloveni hanno superato in finale l'Italian Coffee Petrarca ai rigori.

La formazione dell'Ivancna Gorica milita nel Campionato Sloveno di Serie A2. Alla manifestazione hanno partecipato anche il Vicenza e l'Imolese, formazioni che militano in Serie B.

Ecco i risultati:

SEMIFINALI Vicenza-Ivancna Gorica 1-2 Italian Coffee Petrarca-Imolese 1-1, ai rigori 6-5;

FINALE PER IL 3^ POSTO Vicenza-Imolese 0-1;

FINALE PER IL 1^ POSTO Italian Coffee Petrarca-Ivancna Gorica 2-2, ai rigori 4-5.

In Semifinale bianconeri hanno superato per 6-5 ai rigori l'Imolese, formazione di Serie B guidata dal tecnico Alberto Carobbi, che ha allenato il Petrarca in Serie A2 una quindicina di stagioni or sono.

Per il Petrarca ha segnato Turiaco nel corso dei tempi regolamentari, mentre ai rigori sono andati a segno Ortega, Parise, Cleber, Diago e Bottin. In Finale i bianconeri sono stati superati dall'Ivancna Gorica per 5-4 ai rigori.

La formazione slovena, che milita in Serie A2, è guidata da Jose Gacnik.

Per il Petrarca hanno segnato Gastaldello e Digao, mentre ai rigori sono andati a segno Parise e Digao. Il Petrarca ha schierato Sapia, Ortega, Parise, Digao, Turiaco, Cleber, Bottin, Parisotto, Tosato, Gastaldello, Mazzucato, Maiorino, Romano.