L'assessore Diego Bonavina corre con il triathleta Alessandro Fabian per Elements Fury

Domenica 24 novembre si è svolta la tappa padovana di Elements Fury, il progetto di Alessandro Fabian, triathleta padovano della nazionale, che ha l'obiettivo la sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici. Nonostante la pioggia un gruppo di una trentina di persone, compreso l'assessore allo sport Diego Bonavina, ha corso con Fabian dalla sede di Azimut in via Dante attraverso le strade del centro storico fino a Palazzo Moroni, per poi tornare in via Dante. Alla conclusione i partecipanti si sono incontrati al Caffè Pedrocchi.

«Attraverso lo sport abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza perché si faccia qualcosa di concreto a favore dell’ambiente e del clima » il commento dell'assessore Bonavina dopo la corsa. Elements Fury è un evento itinerante che ha toccato tre luoghi iconici del Veneto, regione tra le più ricche di biodiversità, magnifica ma fragile e profondamente sfruttata dall’uomo: dalla provincia di Belluno, teatro della più grande strage dei pini mai verificatasi in Italia, a Padova, città natale di Fabian, passando per Venezia, simbolo del delicato equilibrio uomo/natura oggi più che mai a rischio. In ogni città si è tenuta un’attività sportiva, ispirata alle frazioni del triathlon, affrontata in compagnia di tutti coloro che hanno voluto amplificare la voce di Fabian.