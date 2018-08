La grande pallavolo torna a Padova con la sfida Italia Cina. Diretta su Rai 2

Conferenza stampa a Palazzo Moroni in vista del test match, domenica 2 settembre, dove gli azzurri del volley maschile affrontano la Cina. Annunciato il tutto esaurito, la partita sarà trasmessa in diretta Tv da Rai 2 alle 18. E' uno dei match che la nazionale di mister Blengini affronta in vista del mondiale che si svolgerà in Bulgaria e proprio in Italia.

