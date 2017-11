Pallanuoto, la Lantech a Catania per giocarsi l'Europa: settimana intensa per le padovane

Partono martedì per Catania le ragazze del Plebiscito, dove affronteranno mercoledì (fischio d’inizio ore 15.00) la temibilissima formazione dell’Ekipe Orizzonte, guidata da Martina Miceli. “Entriamo nel pieno di un ciclo molto difficile”, spiega così la trasferta mister Posterivo.

EURO LEGAUE

“Dopo la Coppa Italia saremo a Catania contro una squadra molto forte costruita per vincere tutto. Venerdì, Sabato e Domenica avremo un girone di Euro League tutt’altro che agevole e scontato dove ci sarà da lottare per passare il turno, nostro principale obiettivo in questo momento. Abbiamo bisogno di crescere e queste partite, le più importanti in avvio di stagione, devono servirci per tornare ad essere noi stessi tirando fuori l’anima di questo gruppo che è stato decisivo negli ultimi anni.” Cinque giorni fondamentali per il proseguo della stagione, cinque giorni in cui le padovane saranno opposte opposte alle catanesi dell’Ekipe, ad oggi la formazione da battere in Italia, cinque giorni per tornare ad esser quella squadra che si è rivista in vasca domenica contro la Florentia.