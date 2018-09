Pallanuoto: common training per la Lantech che ospita le ungheresi del Dunaujvaros

Tre giorni di common training per le atlete della Lantech Plebiscito Padova che da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre ospitano nello Stadio della Pallanuoto di via G.Geremia la squadra ungherese del Dunaujvaros, campionessa in carica di Coppa LEN. Un’ottima occasione per la Lantech Plebiscito che potrà così testare il proprio stato di forma confrontandosi con una compagine di alto livello, giovane e ben strutturata, in vista del torneo che si svolgerà nel week-end del 29/30 settembre presso il Centro Federale di Ostia (insieme a SN Roma, la neo-promossa Velletri e proprio il Dunaujvaros).

La preparazione

La preparazione delle atlete patavine, ripresa ormai da un mese, continua a pieno regime: “Gli allenamenti procedono molto bene” commenta il tecnico campione d’Italia Stefano Posterivo, “L’aria che si respira, quest’anno, è decisamente diversa rispetto alla scorsa stagione. Ci saranno delle novità anche dal punto di vista tattico: stiamo lavorando su un approccio più offensivo, e l’arrivo dell’australiana Elle Armit, che ricoprirà il ruolo di centroboa, andrà a completare la rosa della squadra in questo senso”.

Posterivo

“Sono molto soddisfatto di come stiamo lavorando”, continua Posterivo, “Le ragazze di stanno allenando tanto, ma ormai ci sono abituate, la fatica non le spaventa. Questa full immersion di allenamenti congiunti e tornei non può che essere positiva, giocare il più possibile prima dell’inizio del campionato ci consente di prepararci al meglio e di affrontare già le prime partite pronti sia dal punto di vista tecnico che tattico. Il torneo di Ostia sarà l’ultimo vero banco di prova prima dell’inizio degli impegni agonistici, al via il 5/6/7 ottobre con il primo turno di Coppa Italia. Le ragazze stanno affrontando tutto con lo spirito di sempre: voglia e determinazione”. Le stesse caratteristiche che le hanno portate a conquistare, nella scorsa stagione, il quarto scudetto consecutivo.