Di livello assoluto: sport ancor più protagonista al Parco Brentella dopo i massicci lavori

«Oggi è una bella giornata per Padova e per lo sport». È l'ultima frase che concede a taccuini e microfoni, ma la dice con l'enfasi e il sorriso di chi vuol far passare chiaramente il messaggio. Perché un intervento così massiccio va giustamente sottolineato: nella mattinata di martedì 30 giugno Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, ha illustrato i lavori compiuti agli impianti sportivi del Parco Brentella “Filippo Raciti” in via Pelosa.

Il parco

Il "tour" è iniziato dai nuovi spogliatoi (costo 550mila euro) a servizio del campo di calcio in sintetico e dell'area dedicata al padel, per il quale è stato realizzato - costo 30mila euro - un secondo campo a poca distanza dall'impianto per il tiro con l'arco, con tanto di rifacimento dell'impianto fognario (costo 70mila euro). Passaggio quindi alla zona dedicata all'arrampicata sportiva, che ha visto la sostituzione di tutti i pannelli, per poi arrivare alla "chicca": la nuova pista Bmx (costo 500mila euro), che ospiterà i campionati italiani 2021 e che è stata "testata" in diretta dai ragazzi dei Panther Boys, pluripremiato team locale. Dulcis in fundo la visita all'adiacente palestra ex Olimpia, diventata un vero e proprio "palazzetto" con tanto di coibentazione e arcostruttura (costo 450mila euro). L’investimento complessivo ammonta quindi a 1,6 milioni di euro, grazie ai quali il Parcocompie un vero e proprio “salto di qualità” che lo pone tra i principali parchi sportivi pubblici - e quindi accessibili a chiunque - del nord Italia.

Diego Bonavina

Commenta l’assessore Diego Bonavina: «Sono davvero molto soddisfatto per gli interventi che che abbiamo realizzato. Gli spogliatoi per il campo sintetico sono completamente nuovi e rispettano anche le norme delle federazioni sportive per cui l’impianto può essere utilizzato anche per partite di campionato. Poi abbiamo realizzato il secondo campo di Padel, uno sport che ha un grande successo e per il quale ci sono moltissime richieste, gestito in modo esemplare dal club guidato da Luca Pederoda. Meno spettacolari ma altrettanto importanti i lavori di realizzazione delle fognature per l’impianto dedicato al tiro con l’arco e del Palazzetto Raciti. Abbiamo anche sostituito i pannelli della struttura per l’arrampicata sportiva, anche questa molto utilizzata. Di grande importanza agli altri due interventi, soprattutto quello della pista di BMX. Non ci sono tanti impianti del genere in Italia, al punto che ci è già giunta la richiesta di organizzare qui i Campionati Italiani. La pista ha due percorsi: uno per gli atleti esperti, davvero da gara, ed uno adatto ai principianti e ai non agonisti. Stiamo facendo le ultime rifiniture e entro pochi giorni sarà terminata. Infine abbiamo completamente risistemato e coibentato la arcostruttura “ex Olimpia” inserendo anche lo spazio per una piccola tribuna e realizzando il riscaldamento a pavimento. Ospiterà gare di basket e e pallavolo. Abbiamo ridato alla città un nuovo Palazzetto con grande attenzione ai costi energetici che sono abbattuti quasi dell’80%, prima era un semplice tendone. Oggi è una bella giornata per Padova e per lo sport».