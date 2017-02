Lega Pro, il Padova domina poi supera di misura la Maceratese nel secondo tempo

Ottima partita quella del Padova giocata domenica pomeriggio contro la Maceratese. Una gara di qualità chiusa con i tre punti in tasca grazie alla rete arrivata, però, solo su rigore.



LA PARTITA. I biancoscudati partono subito forte e dopo una manciata di minuti Russo coglie il palo di testa. Tante, comunque, le occasioni per i ragazzi di mister Brevi che vanno vicini alla rete in più di una circostanza anche con l'ottimo Altinier, con una "bomba" di Madonna e con Dettori. Il gol arriva nella ripresa: al 4' Madonna calcia la palla che viene intercettata di mano dalla difesa di casa: è rigore. Dal dischetto Russo non sbaglia. Fila tutto liscio per il Padova fino al 40' quando rischia la beffa sulla ribattuta di una punizione: fortunatamente Sabato coglie solo il palo. Finisce con i tre punti in tasca per i veneti e la speranza di riacciuffare le altre big in classifica.





LEGA PRO – 24° Giornata

Domenica 5 Febbraio 2017 Stadio Helvia Recina

MACERATESE – PADOVA 0-1

Rete: 5°st Russo rig.



MACERATESE:

22 Forte, 5 Marchetti (31°st 14 Ventola), 6 Gattari, 8 Quadri, 10 Turchetta, 15 Allegretti (31°st 11 Petrilli), 16 Palmieri (16°st 9 Colombi), 19 Malaccari, 23 Franchini, 24 Perna, 31 Sabato.

In Panchina: 1 Moscatelli, 2 Gremizzi, 3 Broli, 4 Bondioli, 7 De Grazia, 11 Petrilli, 13 Massei, 14 Ventola, 20 Mestre, 21 Bangoura, 30 Ingretolli. Allenatore: Giunti.

PADOVA:

1 Bindi, 3 Favalli, 4 Berardocco (33°st 18 Mazzocco), 5 Dettori, 6 Mandorlini, 9 Altinier (19°st 33 De Cenco), 10 Neto Pereira (41°st 21 Alfageme), 16 Madonna, 19 Russo, 23 Cappelletti, 25 Emerson.

In Panchina: 22 Favaro, 2 Tentardini, 8 De Risio, 11 Bobb, 13 Sbraga, 15 Monteleone, 17 Gaiola, 20 Boniotti. Allenatore Brevi.

Arbitro: Mantelli di Brescia