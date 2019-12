Leopoldo Destro stella di bronzo al merito sportivo: consegnato il riconoscimento

Una Stella per Leopoldo Destro. Più precisamente la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, assegnata dal Coni nazionale. È il premio che lunedì 9 dicembre il presidente di Assindustria Sport ha ritirato a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, dalle mani di Gianfranco Bardelle, numero uno del comitato olimpico veneto, del delegato provinciale Dario Vettorato, di Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, e dell’assessore allo sport del Comune Diego Bonavina.

Pilastro della società

L’assegnazione era stata anticipata in estate da una lettera di Giovanni Malagò, guida dello sport nazionale, e va a riconoscere i meriti di Destro prima da atleta, come giocatore del Petrarca Rugby capace di vestire la maglia azzurra della Nazionale juniores in più occasioni, e poi da dirigente sportivo, nello stesso Petrarca Rugby e poi in Assindustria Sport, club di vertice dell’atletica leggera. «Credo che lo sport sia e sempre più debba essere uno dei pilastri su cui è edificata la nostra società, e che abbia un ruolo fondamentale nel formare le generazioni future. Per questo trovo giusto affiancare all’attività di imprenditore l’impegno nello sport», ricorda Destro, amministratore delegato dell’azienda Aristoncavi S.p.A. «Questo riconoscimento mi inorgoglisce e va condiviso con gli atleti, i tecnici e i dirigenti gialloblù che tanto hanno fatto e continuano a fare per lo sport nel territorio. Mi riferisco all’attività portata avanti ogni giorno allo Stadio Colbachini e nei campi della provincia e ad eventi come la Padova Marathon e il Meeting internazionale Città di Padova».