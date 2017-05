Lions Cup campionato italiano di Taekwondo ITF, i risultati dell'SDMTeam Patavium

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Domenica 30 aprile si è tenuta a Trivignano la nona edizione della Lions Cup, attesissima competizione interregionale organizzata dal Comitato Veneto di Taekwondo ITF. L'affluenza all'evento è stata notevole, toccando i trecento partecipanti di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

SDMTEAM PATAVIUM. Dopo mesi di preparazione nelle specialità di forme, forme a squadre e combattimento, la società SDMTeam Patavium ha portato 67 atleti che si sono distinti in tutte le categorie. Tra tutte le squadre partecipanti, il team padovano ha raggiunto il gradino più alto del podio, riconfermandosi, per il secondo anno consecutivo, come migliore società.

RISULTATI. I bambini e ragazzi, guidati dai loro istruttori e coach, hanno totalizzato complessivamente 23 ori, 16 argenti e 30 bronzi. I piccoli atleti hanno affrontato la competizione a testa alta, con grinta e coraggio, regalando forti emozioni e grandi soddisfazioni.

BILANCIO POSITIVO. Indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta, è stata una giornata indubbiamente positiva, un importante momento di crescita per i giovani campioni. Sicuramente quest'esperienza ha permesso a ragazzi, genitori e istruttori di condividere la passione e la dedizione per la disciplina.

RINGRAZIAMENTI. La società ringrazia i coach Silvia Durighello, Andrea Di Marco, Giulia Pinton, Francesco Milan, Giorgia Pinton, Anna Pinton, Andrea Capone, Matteo Cucchelli, Florin Scarlatescu ed Enrico Nechifor, gli arbitri Giorgio Bonfio, Giancarlo Calvino, Guglielmo Zappala, Alessandro Capone, Martina Nalesso, Filippo Galeazzo ed Asya Maschio e i maestri Alessandro Boscari, Raffaele Mandosio e Fabrizio Maniero.

Gallery