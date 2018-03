Lotta grecoromana, Popa argento tricolore: ottime prove per gli atleti del Cus

Medaglia d’argento. Risultato prestigioso ai campionati italiani juniores di lotta grecoromana, che si sono svolti al Lido di Ostia, per Nicolae Popa, atleta del Cus Antenore Energia salito sul secondo gradino del podio nella categoria 82 chilogrammi.

I match

L’argento è arrivato dopo un combattutissimo match in finale con il nazionale azzurro Antonio Malangone di Caserta. È terminata 5 a 3 a favore del campano, dopo che il portacolori cussino aveva chiuso il primo round in vantaggio 3 a 2. Popa, atleta di origine moldava che nella società di via Corrado ha trovato una delle poche strutture in Veneto in cui praticare questa disciplina di antichissime tradizioni, è arrivato alla finale di domenica dopo aver vinto prima del limite tutti gli incontri di qualificazione svoltisi sabato. Tra i suoi compagni di squadra di scena a Ostia da menzionare anche il quinto posto di Panfil Grisca nei 77 chilogrammi e l’ottavo di Victor Chiciuc nei 72.