Lotta grecoromana, il Cus Padova esulta: Nicolae Popa è campione italiano juniores

Splendida medaglia d’oro per Nicolae Popa, portacolori del Cus Padova Lotta grecoromana, ai Campionati italiani juniores ospitati nel fine settimana appena trascorso al PalaPellicone di Ostia.

L'oro e gli altri piazzamenti

Popa, atleta di origine moldava ma in Italia da anni e che nella palestra del Centro Universitario Sportivo ha trovato il modo di praticare questo sport di origini antichissime, ha avuto ragione nella tiratissima finale della categoria 82 chilogrammi sullo "storico” avversario Antonio Malangone di Salerno, vincendo il titolo. La sua vittoria fa il paio con la medaglia di bronzo conquistata dal compagno di squadra Paolo Serci tra gli assoluti, a febbraio. Sempre a Ostia buoni risultati anche per altri due atleti cussini. Nicolò Miolo (97 chilogrammi) si è piazzato al quinto posto perdendo solo a causa di un po’ di inesperienza la finale che poteva fargli conquistare il bronzo, con il punteggio di 7 a 6. Victor Chiciuc (72 chilogrammi) si è classificato pure lui quinto, dopo aver guadagnato la finale per il bronzo vincendo due splendidi match in rimonta. Complessivamente è stata decisamente una buona prestazione per tutti gli atleti della polisportiva universitaria.