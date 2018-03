Padova Marathon, la corsa della solidarietà è già iniziata: raccolti finora 17mila euro

Mancano 45 giorni alla Padova Marathon ma una corsa è già iniziata. È quella della solidarietà. A un mese e mezzo dall’evento di domenica 22 aprile è già nel vivo la “gara” del Charity Program 2018: sono infatti già stati raccolti 16.831 euro dalle 21 onlus coinvolte come partner per l’edizione di quest’anno. Considerando che l’anno scorso la raccolta ha superato i 30 mila euro, si può dire che con largo anticipo si è già oltre metà strada.

Il podio della solidarietà

«Ma in realtà non è così, perché, come abbiamo detto quando abbiamo lanciato il progetto di questa edizione, ci piacerebbe raddoppiare quella cifra e arrivare almeno a 60 mila euro devoluti in favore di chi più ne ha bisogno», sottolinea il presidente di Assindustria Sport Leopoldo Destro. «Le associazioni coinvolte stanno dimostrando che l’impegno e la determinazione si possono ottenere risultati davvero importanti, ma si può fare ancora di più e spero che quelle che sin qui sono state più attive siano di stimolo per tutti». Sul gradino più alto podio provvisorio della raccolta fondi al momento c’è l’associazione Piccoli Punti con il progetto “Ferma il #melanoma 2.0”, che mira a migliorare le terapie per le persone che hanno avuto una diagnosi di melanoma, con l’acquisto di un macchinario per l’elettrochemioterapia: sono già 10.656 gli euro raccolti, frutto di 84 donazioni. Al momentaneo secondo posto c’è VIMM - Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata, che ha lanciato il progetto “Sfida con noi il diabete!” e, con 20 donazioni, ha ottenuto sin qui 2.996 euro. Medaglia di bronzo, invece, per Linfa Onlus, che attraverso il progetto “Diamo la parola ai bambini” vuole aiutare i piccoli pazienti affetti da neurofibromatosi a superare i disturbi del neurosviluppo e che sinora ha messo assieme 1.908 euro frutto di 45 donazioni.

Come partecipare

Ma è una corsa in cui… tutto può ancora accadere, anche perché partecipare è molto semplice. Ai podisti basta consultare l’elenco delle non profit del Charity Program presenti nel sito ufficiale della Padova Marathon a questo link http://www.padovamarathon.com/it/il-charity-program/ e scegliere per quale buona causa correre. A quel punto non resta che contattare direttamente la non profit che più sta a cuore e iniziare a raccogliere fondi per il suo progetto registrandosi su Rete del Dono e avviando una colletta online (personal fundraising) e magari coinvolgendo parenti e amici. Sono ben 23 le onlus che hanno aderito al Charity Program 2018. Assieme a loro sarà possibile associare alla propria sfida sportiva (la gara principale che partirà dallo Stadio Euganeo, la Mezza maratona al via da Abano Terme e le Stracittadine in Prato della Valle) una sfida solidale. Correre è bello, farlo per una buona causa ancora di più!