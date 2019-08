Martina Savioli ritorna in acqua. E' lei il "nuovo acquisto" del C.S. Plebiscito

Quando ha dato l’addio alla pallanuoto giocata, nel 2017, si sapeva che sarebbe stato un ritiro temporaneo: Martina Savioli, storica giocatrice patavina, non poteva stare lontana dalla Plebiscito Padova. Già nella scorsa stagione aveva vestito nuovamente la calottina biancorossa per sostituire giocatrici infortunate, rimanendo comunque sempre a disposizione della squadra come fisioterapista e, talvolta, come dirigente accompagnatrice.

Stagione

«Un ritorno che abbiamo programmato da fine stagione scorsa - commenta entusiasta il tecnico, Stefano Posterivo - per le qualità pallanuotistiche e caratteriali di Martina, e per la motivazione che dimostra di avere, per noi si tratta di un inserimento molto importante, alla pari di un nuovo acquisto di spessore».

Sorelle

Ritorno agli allenamenti e nella rosa ufficiale ponderato, ma molto desiderato per Martina: «Sono molto contenta di tornare a giocare con la squadra e ritrovare le mie compagne, anche se in realtà non le ho mai lasciate del tutto. Ritornare dopo un lungo periodo di stop sarà una bella sfida, ma sono sicura che quest’anno ci divertiremo, siamo una bella squadra e possiamo puntare davvero in alto, sia in Italia che in Europa. Ringrazio Stefano e la Società per aver confermato ancora una volta di avere completa fiducia in me». Martina, classe ’90, sarà così insieme alla sorella gemella Ilaria, mai in dubbio il suo ritorno in acqua anche nella stagione 2019/2020, la “veterana” della giovane rosa biancorossa.