Massimo Bitonci versione tifoso su Facebook imita Luciano Spalletti: "FemostoPlebiscito"

In perfetto stile "Spalletti" Massimo Bitonci ha "chiamato" il nuovo stadio a Padova.



LA PROPOSTA. L'occasione è stata la diatriba sull'impianto sportivo che da anni si discute di realizzare nella capitale con l'allenatore della Roma Luciano Spalletti che ha lanciato su Twitter l'hashtah #famostostadio. Il candidato leghista, quindi, ha colto subito la palla al balzo, per restare in tema, proponendo sulla sua pagina social la condivisione di quello che nelle sue intenzioni sarebbe il futuro stadio biancoscudato: una nuova struttura sorta sulle fondamenta dello stadio Plebiscito. Un'iniziativa per la quale l'ex primo cittadino ha coniato il suo personalissimo hastag, parafrasando in veneto il tweet del mister giallorosso divenuto "femostoPlebiscito". Una proposta, neanche a dirolo, condivisa subito dai suoi follower-tifosi.