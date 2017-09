Nuoto, Matteo Furlan gareggia alla 36km via mare a Napoli: è il favorito maschile

Matteo Furlan è a Napoli per tentare l’impresa in cui nessun italiano, negli ultimi 48 anni, è riuscito: vincere la Capri-Napoli, sfida di 36 km in mare. Ed è lui il favorito in campo maschile: medaglia d’argento nella 25 km ai recenti campionati del mondo che si sono svolti a Budapest, la settimana scorsa ha vinto la 42° Faros Marathon in Croazia. L’atleta, che si allena alla Padova Nuoto con Moreno Daga e Kris Zubcic, gareggerà come Marina Militare, il gruppo sportivo per cui è tesserato.

L'APPUNTAMENTO.

La 52° edizione della Capri-Napoli è in programma domenica, 3 settembre con partenza da Le Ondine Beach Club a Capri alle ore 10.15 ed arrivo a partire dalle 16.30/16.45 al Circolo Nautico Posillipo, dopo aver nuotato 36 km. All’edizione di quest’anno ci sono 29 iscritti, di cui 17 uomini e 12 donne di 8 nazioni, che si contenderanno la vittoria di tappa e il Grand Prix FINA.

I NOMI.

A guidare il gruppo degli italiani in gara Matteo Furlan (Marina Militare), vice campione del mondo a Budapest 2017 sui 25 km, Edoardo Stochino (FFOO), campione del mondo del Grand Prix nel 2016. Accanto a loro Gabriele Mento ed esordio per Andrea Bianchi (Marina Militare). Tra le donne sfida tutta italiana per il Grand Prix 2017 tra Barbara Pozzobon, Martina Grimaldi (FFOO) e Alice Franco (Esercito). Arriveranno inoltre i vincitori delle due precedenti edizioni Evgenij Pop Acev (MKD) and Damian Blaum (ARG), mentre per le donne Pilar Geijo (ARG), vincitrice nel 2011 e 2016 oltre che la campionessa del mondo a Budapest 2017 sui 25 km Ana Marcela Cunha (BRA).

IL COMMENTO.

“Questa gara sarà una sorpresa anche per me – commenta il campione padovano-friulano – perché non ho mai fatto gare su distanze superiori ai 25 chilometri: 36 chilometri sono un’incognita, la base di allenamento c’è, si vedrà. La rotta sarà gestita dal mio supporto, mi concentrerò a seguire la barca e a gestire le energie. Sarà un impegno perché le previsioni danno brutto tempo e con esso, il mare mosso”. Furlan, che in quest’occasione è un esordiente, ammette: “Sono molto contento di essere qui e anche curioso di affrontare questa distanza che non ho mai fatto prima. Preoccupazioni? No, nessuna, neanche le meduse. E’ da 48 anni che non vince un italiano, io ci provo…poi, la vittoria alla prima partecipazione, considerato il tipo di gara e l’impegno che richiede, non è scontata”.