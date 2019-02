Scherma, campionati del Mediterraneo: Matteo Panazzolo conquista un fantastico oro

Matteo Panazzolo ci ha messo meno di 24 ore per prendersi la rivincita sul connazionale Rajan Adoul nell’edizione 2019 dei Campionati del Mediterraneo in corso in questi giorni a Cagliari. Sconfitto in semifinale nella gara dedicata agli Under 17, il sedicenne padovano, allievo dei Maestri Andrea Borella e Francesca Bortolozzi, è salito sul gradino più alto del podio nella gara Under 20. La delegazione italiana, infatti, ha confermato in toto anche per le prove Giovani gli atleti Cadetti che ieri avevano conquistato ben diciassette medaglie.

La medaglia

La gara non era iniziata al meglio per Matteo Panazzolo con tre vittorie e due sconfitte, ma l’atleta della Comini Padova ha cambiato marcia nel tabellone di eliminazione di diretta dove non ha avuto difficoltà negli ottavi con il tunisino Fenniche (15-5) e nei quarti con l’egiziano Mady (15-10). Semifinale e finale hanno rappresentato altrettante sfide fratricide: la prima vinta 15-12 con Francesco Fiore e la seconda, come detto, con la netta affermazione per 15-9 su Rajan Adoul che ieri aveva messo al collo la medaglia d’oro. Il programma della manifestazione giovanile promossa dalla Confederazione del Mediterraneo si chiuderà domani con la gara dedicata agli Under 15 e la prova a squadre miste della categoria Giovani.