Maximilian Sontacchi esce dalla Dream World Bridgestone Cup per un problema elettronico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nella cornice del circuito del Mugello, al termine di un weekend di duro lavoro che ha portato anche qualche soddisfazione per quanto riguarda i tempi, la Dream World Bridgestone Cup del pilota paraplegico Maximilian Sontacchi del Bura Racing Team, in pista per il team Sk Racing, è purtroppo finita in anticipo a causa di un problema elettronico, che dal sesto giro ha bloccato le marce alte.

LA PAROLA A MAX. “Stavo girando bene ed avevo un buon vantaggio sui diretti avversari e ho scelto di girare con una marcia in meno per non sforzare il cambio - spiega il pilota -. Purtroppo la mia strategia non ha avuto lunga vita. All’Arrabbiata 2 la moto non ha più cambiato e sono andato dritto, cadendo e procurandomi una contusione al braccio”.

CRITERI DI GARA. Fino a che è rimasto in pista Maximilian Sontacchi era dodicesimo assoluto ma fra le prime moto delle 600 ancora senza coefficiente. Le gare riservate ai diversamente abili, in effetti, si disputano tanto in gara quanto sulla carta, quando si devono calcolare i moltiplicatori delle differenti disabilità. Max era comunque il primo paraplegico in pista. “É comunque stata una bella esperienza, una buona sfida, un’occasione in più per crescere ed anche un piacere ed un onore stare in mezzo a tanti piloti forti e determinati nonostante le difficoltà di tutti”.

Gallery