Maximilian Sontacchi e il suo team tornano al Mugello per la Dream World Bridgestone Cup

Dopo la tappa Rehm al Mugello di inizio agosto insieme ai normodotati, il Bura Racing Team del pilota padovano Maximilian Sontacchi è nuovamente impegnato sul circuito fiorentino nella categoria 600 cc della Dream World Bridgestone Cup, nata su iniziativa dalla onlus Di.Di. Diversamente Disabili e in programma il 26 e 27 agosto da Promoracing.

LA GARA. La Dream World Bridgestone Cup, quest’anno alla quarta edizione, è una gara internazionale riservata a piloti con disabilità. Per l’edizione 2017 sono complessivamente sette le nazioni coinvolte, con quarantadue piloti paralimpici pronti a sfidarsi sulle loro moto.

ECCELLENZA PADOVANA. Dopo il successo ottenuto dal motociclismo paralimpico in Francia all’interno della tappa della MotoGP a Le Mans, numerosi piloti diversamente abili si sfideranno fra le curve e i saliscendi del Mugello. Fra loro anche Maximilian Sontacchi, giovane padovano residente nel bolognese che nonostante un grave incidente in moto ha scelto di fare proprio della moto la sua vita, tornando in pista e portando con sé, con appositi corsi, altri piloti disabili.

LA RIVOLUZIONE SU DUE RUOTE. È il progetto "Ri-Mettiamoci in moto" del Bura Racing Team, visto anche su Mediaset all'interno del programma "Tu si que vales" e sostenuto da sponsor e collaboratori tecnici del mondo delle due ruote e non solo.

DREAM WORLD BRIDGESTONE CUP - GLI ORARI. Sabato 26 agosto le prove ufficiali: 1° turno ore 13.13/13.33; 2° turno: ore 18.06/18.26. A seguire lo show di Stephane Paulus e festa all’Hospitality Bridgestone. Domenica 27 agosto gara ore 14.40. Competizioni ma non solo: il sabato sera, dopo le ultime prove di qualifica, il talentuoso Stephane Paulus, pilota paraplegico ma anche stuntman, già protagonista di numerose edizioni dello “Show Mecanique” a Le Mans, si esibirà sul rettilineo del Mugello per un breve show in sella alla sua Suzuki. A chiudere, grande festa per tutti all’Hospitality Bridgestone.

CORSI MOTO PER DISABILI. Su richiesta è possibile organizzare sessioni di allenamento alla pista di minimoto e minimotard di San Mauro a Mare in collaborazione con il campione Marco Roccoli, corsi in pista sui circuiti di Adria e Cremona in collaborazione con la scuola Lucchinelli Experience e corsi off road nella natura con l'Off Road Academy in un parco privato di oltre mille ettari dedicati alle discipline fuoristrada.