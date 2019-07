Nuoto sincronizzato, campionati italiani estivi master: pioggia di medaglie per il Plebiscito

Si sono svolti a L’Aquila il 13 e 14 luglio scorsi i campionati italiani estivi di nuoto sincronizzato Master. Diciotto le società partecipanti, provenienti da tutta Italia, tra cui la squadra master del Plebiscito Padova.

Pioggia di medaglie

Già quest’inverno le atlete avevano raggiunto risultati importanti e una medaglia, l’argento nel libero combinato, ma nel campionato estivo le patavine hanno migliorato ulteriormente le loro prestazioni: argento nel trio composto da Diletta Barbato/Carlotta Munerato/Giorgia Silvestrini nella categoria 20-34, bronzo per il duo Giulia Camporese/Francesca D’Ascanio nella categoria 30-39, argento nel libero combinato (categoria 20-29) con Diletta Barbato, Beatrice Duchini, Carlotta Munerato, Lisa Fiorentù, Francesca D’Ascanio, Alessia Masiero, Giorgia Silvestrini, Giulia Camporese, Laura Pavan. La stessa squadra si classifica quinta nella classifica generale categoria 20-29, mentre si classifica 8° il singolo di Beatrice Duchini (categoria 20-29). Grande la soddisfazione per il risultato ottenuto da parte di tutte le atlete patavine che, dopo una breve pausa, riprenderanno la preparazione per presentarsi ancora più competitive nella prossima stagione.

