Meeting atletica Città di Padova: 5 record. Impresa di Jacobs

Marcell Jacobs blocca il cronometro dopo 10”03 (+1.7) e diventa il terzo italiano di sempre, alle spalle soltanto di Filippo Tortu (9”99) e di Pietro Mennea (10”01). «Questa pista nuova ha dato i suoi frutti. Io sto ancora lavorando per migliorare ancora come sprinter, un passo alla volta», racconta alla fine il velocista delle Fiamme Oro, che migliora il record della manifestazione, datato 2015, quando il nigeriano Ogunode corse in 10”07.

Non è stato l’unico record dell’incontro organizzato da Assindustria Sport nel rinnovato Stadio Colbachini, perché la tre volte campionessa mondiale venezuelana Yulimar Rojas vola a 14.87 metri (+1.8) al suo quarto salto, in una delle gare più emozionanti di questa XXXIII edizione, imponendosi nel triplo davanti alla cubana Liadagmis Povea, che si ferma poco dietro, a 14.64. Ed è record anche per il quattrocentista Emmanuel Bammidele, 44”78, suo PB, per il brasiliano Gomes da Silva, che blocca il tempo sui 200 dopo 20”25 e per la giamaicana Megan Tapper, che chiude i 100 a ostacoli in 12”66, mentre Luminosa Bogliolo non corre la finale dopo il 12”80 ventoso in batteria, per un fastidio alla cervicale.

Il sipario cala con l’11”00 che regala alla giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, vera leggenda vivente dell’atletica mondiale, la terza affermazione su tre presenze a Padova, la prima al Colbachini dopo le due all’Euganeo. «Qui mi trovo bene, torno sempre volentieri», il suo saluto al pubblico. La stella del salto in alto, la russa Mariya Lasitskene, si accontenta invece un 1.94 per vincere, prima di tentare senza fortuna quota 2 metri. 51”20 il riscontro cronometrico della statunitense Phyllis Francis, olimpionica e iridata, nel giro di pista.