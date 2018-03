X memorial “Diego e Stefano Trovo’” a Schiavonia d’Este

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A Schiavonia d’Este, lunedì 2 aprile, l’A.S.D. Velo Club organizza il 10° Memorial “Diego e Stefano Trovò”, gara ciclistica per la categoria Donne Open (Donne Junior ed Elite) su circuito in linea/strada.

In qualità di direttore sportivo di una delle squadre in gara, sarà presente l’ex campionessa di ciclismo su strada Svetlana Jur’evna Bubnenkova, attiva tra le Elite dal 1993 al 2014, che ha vinto in carriera due titoli mondiali nella cronometro a squadre e il Giro d’Italia 2002.

Parteciperà alla gara anche l’atleta di Vo’ Francesca Pattaro, campionessa italiana Derny 2017, che ha conquistato il sesto posto nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Rio 2016.

Il Sindaco Roberta Gallana consegnerà un omaggio della Città di Este a entrambe le campionesse.

Info web http://www.federciclismo.it/it/race/10-memorial--diego--stefano-trovo-/142836/